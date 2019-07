Produção automóvel em Portugal cresce 19,5% no primeiro semestre

A produção de automóveis em Portugal está a aumentar, de acordo com os dados divulgados esta segunda-feira, 15 de julho, pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

No total, "saíram das fábricas instaladas em Portugal 184.072 veículos" no primeiro semestre do ano, revela a ACAP, o que corresponde a um aumento de 19,5% face ao mesmo período do ano passado.

Os ligeiros de passageiros representam a maior fatia, com 152.116 viaturas fabricadas nos meses em análise, o que representa um acréscimo de 22,3%.

Do total de veículos produzidos, a esmagadora maioria continua a ter como destino as exportações, com 97,3% dos veículos fabricados a saírem do país. Por destinos, 98% vai para um país europeu, com a Alemanha a ficar com 24,8% do total, seguida de Itália (15%) e França (14,2%), de acordo com os dados da ACAP.

Olhando para o mês de junho, observou-se um aumento de 4,4% na produção, para um total de 28.688, o que representa um abrandamento no ritmo de crescimento, já que em maio e em abril os aumentos homólogos tinham superado os 12%.