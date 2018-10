Produção automóvel em Portugal duplica em Setembro

A produção de veículos automóveis, ligeiros e pesados, em Portugal, ascendeu a 30.248 unidades em Setembro, mais do dobro dos valores registados em igual mês do ano passado. A forte subida nos ligeiros, em particular nos de passageiros, foi atenuada pela quebra nos veículos pesados.

Bruno Simão/Negócios

A produção de veículos automóveis, ligeiros e pesados, em Portugal, ascendeu a 30.248 unidades em Setembro, mais do dobro dos valores registados em igual mês do ano passado, indicou esta quinta-feira a Associação Automóvel de Portugal (ACAP).

A produção automóvel total situou-se 101,5% acima dos 15.015 veículos produzidos em Setembro de 2017.

Nos ligeiros de passageiros, as 23.297 viaturas produzidas representam uma subida homóloga de 122,1%. Nos comerciais ligeiros o crescimento foi de 68,3%, para 6.547 unidades. O segmento de pesados, contudo, registou uma quebra de 36,7%, para 404 veículos.

Nos primeiros nove meses do ano a produção automóvel total aumentou 87,3% para 219.792 unidades. Mais uma vez, o segmento de ligeiros de passageiros apresenta o maior crescimento: 118%. Nos comerciais ligeiros a produção subiu 28,1% e os pesados sofreram uma quebra de 27%.

A produção destina-se quase na totalidade (97,1%) aos mercados externos, com a Europa a absorver 90,2% das exportações automóveis. A Alemanha, com 21,4%, França (14,6%), Itália (11,9%) e Espanha (10,1%) são os principais mercados. Fora da Europa, o mercado chinês é o destino de 3,5% das exportações.