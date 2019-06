maior volume de exportações de sempre

A Associação refere ainda que "em maio foram montados 370 veículos pesados e, em termos acumulados, de janeiro a maio foram montados 1.741 veículos", dos quais 93,2% foram exportados, "sendo a América (89,3%) o principal destino". Recorde-se que, no ano passado, a produção automóvel portuguesa alcançou um novo máximo histórico, superando as 294 mil unidades. Caso a produção em 2019 continue com este ritmo de forma constante até ao final do ano, é expectável que esse recorde possa ser ultrapassado.

Analisando apenas o mês de maio, foram produzidos 32.311 veículos automóveis, o que representa um crescimento de 12,6% face a maio de 2018. Em abril, o crescimento homólogo da produção automóvel tinha sido de 12,1% Nessa ótica, a produção dos carros ligeiros de passageiros aumentou 15,6% para as 26.844 unidades e a dos veículos pesados cresceu 59,2% para as 718 unidades. Já a produção de comerciais ligeiros diminuiu 5,7% para as 4.749 unidades, em comparação com maio de 2018.97,5% dos veículos fabricados em Portugal até maio tiveram como destino o mercado externo, ou seja, foram exportados. Por dia, a economia nacional já exporta mil automóveis , uma marca atingida no primeiro trimestre deste ano. Entre janeiro e março foi registado o"A Europa continua a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional – com 98,1% – com a Alemanha (23,7%), Itália (15,5%), França (13,8%) e Espanha (10,9%) no topo do ranking", esclarece a ACAP.