Produção automóvel volta a acelerar e cresce mais de 89% no primeiro semestre

Nos primeiros seis meses do ano foram produzidos mais de 154 mil veículos em Portugal.

A produção de automóveis em Portugal cresceu 89,3% no primeiro semestre do ano, de acordo com os dados disponibilizados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP). A este aumento correspondeu o fabrico de 154.045 veículos.

"A informação estatística relativa aos seis primeiros meses de 2018 confirma a importância que as exportações representam para o sector automóvel já que 96,9% dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, o que, sublinhe-se, contribui de forma significativa para a balança comercial portuguesa. Registe-se igualmente que se verificou um aumento percentual relativamente ao mês anterior", salienta o comunicado emitido esta quarta-feira, 11 de Julho.