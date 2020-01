Produção da EDP a partir de carvão caiu para metade em 2019

A EDP registou uma quebra de 7% na produção de eletricidade em 2019, de acordo com os dados operacionais publicados na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) esta quarta-feira.





A contribuir para esta evolução esteve a produção hídrica, que diminuiu 27% face ao ano passado "decorrente da fraca hidraulicidade na Península Ibérica e no Brasil". Porém, a elétrica liderada por António Mexia, sublinha que apesar deste resultado em termos anuais, tendo em conta os números relativos só ao quarto trimestre, registou "uma forte recuperação" em Portugal e Espanha fruto do "acréscimo da geração em 55% face ao período homólogo e num incremento significativo dos níveis de armazenamento das albufeiras".





No mesmo documento, a EDP detalha que a produção eólica global aumentou 6%, refletindo a construção de 794 megawatts (MW) ao longo do ano passado, bem como o aumento da eolicidade.





Pelo contrário, a produção de eletricidade na Península Ibérica a partir do carvão diminuiu 49%, o que impulsionou, ao mesmo tempo, um aumento de 91% na geração das centrais de ciclo combinado a gás natural (CCGT).





No total, a capacidade instalada da EDP em 2019 alcançou os 26,7 gigawattss (GW), com 73% a ter origem em energias renováveis. Um valor que já contempla a descontinuação de 997 MW de eólica na Europa no âmbito do plano de rotação de ativos apresentado pelo grupo em março do ano passado.





No negócio de comercialização, a EDP destaca que o número de clientes de gás aumentou 0,5% na Península Ibérica, enquanto o número de clientes de eletricidade manteve-se nos 5,27 milhões.





Sobre o volume de eletricidade distribuída, a elétrica revela que em Portugal caiu 0,9% penalizado pelas temperaturas amenas verificadas em 2019. "Em Espanha, a redução de 11,2% do volume de eletricidade distribuída na nossa região está relacionada com uma queda do consumo por parte e um grande cliente industrial", aponta a EDP sem avançar com mais pormenores sobre a empresa em causa.





Já no Brasil, o volume de distribuição de eletricidade cresceu 2,3%, "suportado pela melhoria do contexto económico e pelo efeito temperatura".





(notícia atualizada às 17H46 com mais informação)