Produção de automóveis cai para metade e ACAP reclama descida do IVA

Após uma quebra homóloga inédita de 95,7% em abril, quando foram produzidos apenas 1.238 veículos em Portugal, em maio registou-se uma queda de 50,6%, para 15.965 unidades.





Em abril, as fábricas permaneceram encerradas devido à pandemia da covid-19, tendo a Autoeuropa laborado apenas três dias e a Caetano Bus concluiu a produção de seis autocarros.



Em maio as restantes fábricas retomaram a atividade de forma gradual – a PSA de Mangualde, a segunda maior fábrica automóvel do país reabriu a 7 de maio mas só com os turnos completos a partir de 25 de maio, a Fuso do Tramagal recomeçou a produção em pleno a 4 de maio.



Nos primeiros cinco meses do ano a produção automóvel cifra-se em 94.407 viaturas, uma quebra de 39,2% face a igual período de 2019, ano em que foi atingido um recorde histórico com 345.668 veículos a saírem das linhas de produção nacionais.



No comunicado emitido esta segunda-feira, 15 de junho, a ACAP assinala ser "urgente que o Governo português implemente um plano de incentivo à procura no nosso setor, como já fizeram os Governos francês, alemão e hoje mesmo o espanhol".

Entre as medidas solicitadas, a ACAP pede um "incentivo ao abate de veículos em fim de vida o que levaria à renovação do parque automóvel e iria dinamizar o mercado assim como asseguraria os níveis de produção da nossa indústria".

Reclama também "uma redução temporária da taxa de IVA, na compra de automóveis, como forma de dinamizar a procura".

No comunicado, a associação do setor automóvel "lamenta que o Governo, tendo em conta a queda da produção automóvel assim como das vendas no nosso país, ainda não tenha tomado uma decisão equivalente à que foi tomada pelos Governos francês, espanhol ou alemão".

Em abril, comentando os números do primeiro trimestre, o secretário-geral da Associação Automóvel de Portugal (ACAP) admitiu ao Negócios que em abril a queda seria próxima de 100% e estimava uma retoma gradual.



"Será muito difícil que a produção automóvel nacional este ano não caia pelo menos 25%", disse Helder Pedro. Uma queda de 25% traduzir-se-á em menos 86,4 mil veículos produzidos.