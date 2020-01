Produção de eletricidade da EDP Renováveis subiu 6% em 2019

A EDP Renováveis aumentou em 6% a produção no conjunto de 2019, apesar de ter angariado 800 milhões no mesmo ano com a venda de ativos eólicos. A beneficiar os números está o reforço da capacidade que foi sendo instalada em paralelo.





No total de 2019, a subsidiária de energias limpas do grupo EDP produziu 30 terawatts hora (TWh) de eletricidade, 6% acima do ano anterior, "beneficiando da capacidade adicionada nos últimos 12 meses e maior recurso eólico", lê-se no comunicado publicado pela empresa no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.