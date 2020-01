Produção de energia a carvão atinge mínimos de 1989

Em 2019 mais de metade do consumo de energia foi feito através de fontes renováveis, com a eólica a bater máximos históricos. Já o carvão atingiu a quota mais baixa desde a entrada em serviço pleno da central de Sines.

Mais de metade do consumo de energia elétrica em 2019 foi feito através de fontes renováveis, com a eólica a bater máximos históricos. Já a produção a carvão atingiu a quota mais baixa desde a entrada em serviço pleno da central de Sines em 1989, segundo os dados divulgados pela REN, empresa que gere as redes elétricas nacionais.





A produção renovável abasteceu 51% do consumo nacional de energia elétrica em 2019, com a eólica a representar 27% do consumo, a quota mais elevada de sempre para esta tecnologia, a hidroelétrica 17%, a biomassa 5,5% e a fotovoltaica 2,1%.