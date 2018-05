Produção de seguros em Portugal cresceu 6% no primeiro trimestre

Bruno Simão

A produção global de seguro directo das empresas de seguros sob supervisão da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) registou um crescimento de 6% no primeiro trimestre deste ano em termos homólogos, atingindo um valor ligeiramente acima dos três mil milhões de euros.

Os dados foram revelados esta quarta-feira na comissão parlamentar de Orçamento e Finanças pelo presidente da ASF, José Almaça, que não mencionou os valores exactos.

O responsável referiu ainda que no ramo vida o crescimento da produção foi de 5,3%, para mais de 1,8 mil milhões de euros, destacando que os Planos de Poupança e Reforma (PPR) cresceram 28% e representam cerca de 40% da produção do ramo vida.

O ramo não vida apresentou uma subida de 7,2%, para cerca de 1,2 mil milhões de euros, destacando-se a modalidade acidentes de trabalho, com uma subida de 11,6%.

Os custos com sinistros apresentaram uma descida global de 8,6%, para cerca de 2,35 mil milhões de euros, com uma queda de 10,7% no ramo vida e de 2,7% no ramo não vida.