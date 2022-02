Produção industrial acelera para 0,4% em dezembro

O Índice de Produção Industrial subiu 0,4% em dezembro face ao mesmo mês de 2020, contra 0,2% em novembro, anunciou esta terça-feira o Instituto Nacional de estatística (INE). Num comunicado, o INE refere que excluindo o agrupamento de Energia esta variação foi de 2,2% em dezembro, contra 3,2% em novembro.A taxa de variação da secção das Indústrias Transformadoras situou-se em 1,0% no último mês de 2021, contra 0,8% em novembro. O INE indica ainda que a taxa de variação em cadeia foi 1,8% em dezembro, contra 1,2% no mês anterior. No 4.º trimestre de 2021, o índice agregado diminuiu 2,0% face ao trimestre homólogo, contra -4,8% no trimestre anterior.A indústria transformadora diminuiu 0,6% no último trimestre de 2021, contra -3,7% no 3º trimestre. Em 2021, o índice aumentou 2,9%, depois da queda de 7,0% no ano anterior e o índice correspondente à secção das indústrias transformadoras cresceu 4,7%, depois de uma redução de 8,3% em 2020.