Produção industrial cai quase 5% em agosto

O índice de produção industrial acentuou a queda em agosto, registando uma descida homóloga de 4,8%, de acordo com os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Este é o terceiro mês consecutivo de queda deste indicador.

A contribuir para este desempenho esteve a esmagadora maioria dos segmentos, com exceção do de bens de investimento, que registou uma subida de 6,2%. Mas foi o setor da energia que mais contribuiu para a descida, tendo registado uma queda homóloga de 22,2%.

O INE realça que excluindo o agrupamento de energia, o índice de produção industrial teria caído 0,3%, o que, ainda assim seria um acentuar da tendência, uma vez que em julho a queda tinha sido de 0,1%.





Os últimos dados divulgados sobre a indústria pelo INE referem-se a julho e dizem respeito ao volume de negócios. Apesar das quedas recentes do índice de produção, a verdade é que em termos de volume de negócios os dados de julho até foram positivos, tendo aumentado 0,3% em termos homólogos, depois da quebra de 8,7% observada em junho.

As vendas da indústria foram catapultadas pelo mercado nacional, de acordo com os dados divulgados pelo INE no dia 9 de setembro.