Produção na construção avança em outubro na zona euro e na UE

A produção na construção avançou, em outubro, 2,2% na zona euro e 2,4% na União Europeia (UE), face ao mês homólogo de 2021, segundo dados divulgados esta segunda-feira pelo Eurostat.Na variação em cadeia, o indicador acelerou 1,3% tanto na zona euro quanto na UE, indica o serviço estatístico europeu.Face a outubro de 2021, as maiores subidas da produção na construção foram registadas na Eslovénia (54,6%), na Roménia (34,4%) e na Polónia (3,0%), com a Hungria (-20,1%), a Espanha (-9,7%), a Bélgica (-1,6%) e a Eslováquia (-0,1%) a apresentarem recuos.Na comparação com setembro, a Eslovénia (8,5%), a Roménia (5,5%) e a Polónia (5,0%) assinalaram os maiores avanços, contra a Hungria (-1,8%), Portugal e Finlândia (-0,7% cada), a Suécia (-0,4%) e a Espanha (-0,3%) a registarem quebras em cadeia.Na variação homóloga, a produção na construção avançou 1,5% em Portugal.