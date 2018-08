Produção na construção em Portugal cresce acima da média europeia pelo quinto mês

A produção no sector da construção em Portugal cresceu, em Junho, acima da média dos países da União Europeia pelo quinto mês consecutivo, mostram os dados do Eurostat revelados esta segunda-feira, 20 de Agosto.





A produção deste sector em Portugal subiu 4,1% face ao mesmo mês do ano passado, quando na União Europeia o crescimento foi de 2,7% e na Zona Euro de 2,6%. É preciso recuar a Janeiro para ver o desempenho de Portugal ser ultrapassado pelo dos parceiros europeus nesta área. Nos cinco meses seguintes registou uma performance superior com crescimentos de 2%, 3,1%, 3,8% e 4%, que comparam com as subidas de 1,2%, 0%, 1,5% e 2,5% dos países do bloco regional.