Produção na construção recua 2% na Zona Euro em outubro

A produção industrial recuou 2% em outubro relativamente a setembro, divulgou esta quarta-feira o gabinete de estatísticas europeu, Eurostat. Já na Zona Euro, foi registado uma redução de 1,9%.Relativamente ao mesmo mês do ano passado, a produção industrial aumentou 3,4% na Zona Euro e 3,7% no conjunto dos 27 da União Europeia.Tanto na Zona Euro, como na UE, a maior queda foi registada na produção de energia, 3,9% e 3,5%, respetivamente. Também foram registadas reduções acima de 1% nos bens de consumo duradouros, bens intermédios e bens de investimento, nas duas regiões geográficas.Apenas os bens de consumo não-duradouros registaram um aumento na produção de 0,3% na Zona Euro e 0,2% na UE.Em termos de variação mensal o maior decréscimo da produção industrial ocorreu na Irlanda (-10,7%), no Luxemburgo (-4,4%) e na República Checa (-3,7%). "Já os maiores aumentos foram observados na Eslováquia (1,3%), na Lituânia (1,1%), na Grécia (0,5%) e na Áustria (0,2%)", destaca o Eurostat.Em Portugal, a produção industrial diminuiu 1,8% em outubro quando comparado com setembro. Quando comparado a outubro de 2021, a produção industrial decresceu 2,1%.