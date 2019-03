Advogado vai sair da presidência da assembleia geral. Será substituído para Ana Paz Ferreira Perestrelo que é também vogal da comissão diretiva do Fundo de Resolução.

A futura líder da mesa da assembleia geral é também vogal da comissão diretiva do Fundo de Resolução, para a qual foi designada por acordo entre o Banco de Portugal e o ministro das Finanças, Mário Centeno.



Como vice-presidente da AG ficará Rafael Garrett Lucas Pires enquanto as funções secretária serão desempenhadas por Sofia Leite Borges.



No conselho fiscal também se regista a saída da presidência de Daniel Bessa, um ligar que passará a ser ocupado por José Pereira Alves. Os outros dois membros efetivos deste órgão social serão Pedro Antunes de Almeida e Maria de Fátima Castanheira Cortês Damásio Geada.

As mudanças na Galp que a Amorim Energia, liderada por Paula Amorim, vai propor aos accionistas na assembleia geral de 12 de Abril, não se ficam apens pela comissão executiva e o conselho de administração.Outra das novidades é a saída de Daniel Proença de Carvalho da presidência da mesa da assembleia geral da petrolífera para o mandato 2019-2022. Na proposta, divulgada no site da CMVM, a Amorim Energia propõe o nome de Ana Paz Ferreira Perestrelo de Oliveira para susbstituir o advogado no exercício destas funções. A futura léder da mesa da AG da Galp é também advogada, sendo desde 2013 sócia da Eduardo Paz Ferreira e Associados.