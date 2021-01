Programa Apoiar com mais de 46 mil candidaturas e 274 milhões a fundo perdido pagos

No total, o programa já recebeu 46.002 candidaturas, tendo sido aprovadas 39.387, o que corresponde um incentivo de 546,5 milhões de euros, onde se inclui o apoio extraordinário e o estímulo referente ao quarto trimestre de 2020.Os pagamentos realizados, por sua vez, fixam-se até hoje em 274,3 milhões de euros, acima dos 268 milhões de euros totalizados em 21 de janeiro.Lançado em 2020, o programa Apoiar.pt atribui subsídios a fundo perdido às empresas com quebras de faturação decorrentes das medidas de mitigação do risco de contágio pela covid-19.No âmbito deste programa foi aberto, na quinta-feira, um aviso para a medida Apoiar+Simples, que se destina aos empresários individuais sem contabilidade organizada, ou seja, os que estão no regime simplificado.A medida, que tem uma dotação total de 50 milhões de euros do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), abrange as regiões Norte, Centro, Lisboa, Alentejo e Algarve, com uma taxa de apoio de 20%.Até ao momento, foram registadas cerca de 800 candidaturas a este aviso, a que corresponde um "apoio solicitado de aproximadamente três milhões de euros", indicou o ministério tutelado por Siza Vieira.Para a próxima semana está programada a abertura de um apoio destinado às rendas comerciais.