Programa para redução tarifária nos transportes públicos atinge 116 milhões

O ministro do ambiente anunciou que as autarquias vão colocar 12 milhões de euros, mais 10 milhões de euros do que inicialmente previsto.

O programa de apoio à redução tarifária (PART) nos transportes públicos vai atingir os 116 milhões de euros, com as autarquias a colocarem mais 10 milhões de euros do que o inicialmente previsto, adiantou o ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, na cerimónia de assinatura dos novos tarifários na Área Metropolitana de Lisboa.

Matos Fernandes disse as 23 comunidades intermunicipais e as áreas metropolitanas fizeram propostas para a aplicação das verbas "que vão além do objetivo financeiro" levando a que o programa atinja os 116 milhões, com as autarquias a colocarem 12 milhões de euros.

Matos Fernandes assegurou que o programa chegará a 80% da população a 1 de abril e a 100% a 1 de maio.

Para o ministro, a captação de novos passageiros para os transportes públicos crescerá a partir de agora 10% ao ano.

O presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, assumiu esta segunda-feira, 18 de março, na cerimónia de assinatura dos contratos para os novos tarifários na área metropolitana de Lisboa, a prioridade de, até ao final de 2019, criar a TML - Transportes Metropolitanos de Lisboa.





O autarca assumiu o objetivo de, na próxima década, aumentar a quota da mobilidade de 25% para 35%, o que equivale a um aumento de 40%, ou seja mais 200 mil pessoas e mais 400 mil viagens diárias em transporte público.