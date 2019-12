Programa que reduziu preço dos passes terá 128,5 milhões do Estado em 2020

As verbas do Fundo Ambiental para o programa de apoio à redução do tarifário, que foi criado em abril, serão reforçadas em 25% no próximo ano. O Governo vai ainda majorar em 130% o incentivo às empresas que paguem os passes sociais dos trabalhadores.

O Governo vai reforçar no próximo ano em 25% a dotação para o Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART) nos transportes públicos, que contará assim com 128,5 milhões de euros do Fundo Ambiental, de acordo com fonte do Governo.





O programa que foi criado em abril de 2019 com o objetivo de reduzir a fatura das famílias com a mobilidade e apostar no transporte coletivo contou este ano com uma dotação de 104 milhões de euros por parte do Estado, a que se somaram outros 12 milhões de comparticipação das autarquias.