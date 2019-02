Programa Revive avança para o estrangeiro

Primeiro foi o Revive, programa de concessão de património do Estado devoluto para fins turísticos, depois o Revive Natureza, que será lançado em março, e que abrange imóveis como casas de abrigo, de guardas florestais ou de guardas fiscais. Agora, o Governo vai também avançar para o Revive Internacional, prestando apoio técnico às autoridades locais para desenharem programas à imagem do Revive para património histórico português localizado no estrangeiro.