Proibida venda de carros a gasolina ou diesel em França a partir de 2040  

Os deputados franceses adotaram na noite de quinta-feira a chamada "Lei da Mobilidade", que estabelece que será proibida a venda de carros com motores de combustão (gasolina ou diesel) a partir de 2040.

Essa é uma das medidas para a transição energética incluída na lei, que marca o objetivo de alcançar em 2050 a "neutralidade do carbono", ou seja, que as emissões de dióxido de carbono (CO2) sejam compensadas por projetos para as reduzir.