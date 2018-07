Projecto solar de mil milhões de dólares pode ajudar a abastecer Las Vegas

O projecto solar Gemini, proposto pela Quinbrook Infrastructure Partners, seria um dos maiores da região oeste dos EUA, localizado em cerca de 17.800 hectares de terras federais a cerca de 40 quilómetros a nordeste do centro de Las Vegas.







A empresa, que anunciou esta semana o projecto, planeia instalar 690 megawatts de energia solar e até 200 megawatts de baterias.





Um elemento fundamental do projecto são as baterias. Os projectos de armazenamento solar são capazes de fornecer energia depois do pôr-do-sol. Essa possibilidade ganhou uma importância especial na região oeste dos EUA. Com a queda dos custos das baterias, os compradores de electricidade da Califórnia estão cada vez mais à procura de energia solar combinada com baterias.