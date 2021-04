Projeto do Terminal Vasco da Gama sem interessados devido à pandemia

A Administração dos Portos de Sines e do Algarve afirma que a pandemia inibiu o projeto do Terminal Vasco da Gama, cujo prazo de entrega das propostas terminou esta terça-feira, 6 de abril.





A administração justifica o insucesso com o "contexto adverso" da pandemia, neste projeto que envolve " o comprometimento de um considerável volume de investimento totalmente privado". Quando foi lançado, em 2019, o concurso público internacional para um novo terminal de contentores exigia um investimento de 642 milhões de euros.





A mesma entidade sublinha que o contexto pandémico teve repercussões na economia global, "e no shipping em particular", fomentando um clima de incerteza, principalmente ao nível da atividade dos principais armadores e operadores de terminais de contentores mundiais.





"A Autoridade Portuária propõe-se adaptar o procedimento do concurso ao contexto atual, flexibilizando alguns aspetos que o enquadrem no panorama do shipping internacional, e olhando para o futuro com a convicção que este é um projeto a concretizar logo que as tendências do mercado se nos afigurem mais favoráveis", lê-se no comunicado.





O Ministério do Mar previa anteriormente que a adjudicação ocorresse no último trimestre de 2020 e que a obra tivesse início em 2021, com uma duração aproximada de três anos. O prazo da concessão era de 50 anos.