Projeto na Alta de Lisboa terá 500 apartamentos entre 250 e 900 mil euros

A Alta de Lisboa tem um novo projeto imobiliário, o Altear, que será composto por mais de 500 apartamentos e zonas comerciais, num investimento de cerca de 200 milhões de euros. A apresentação do projeto decorreu esta quinta-feira.

O projeto, que deverá estar concluído no prazo de três anos, é da promotora imobiliária Solyd Property Developers, uma "joint-venture" entre a Estoril Capital Partners e a norte-americana Oaktree Capital Management. A urbanização situa-se junto ao Bairro da Cruz Vermelha.

A Solyd indicou que a primeira fase do primeiro empreendimento do projeto, denominado Lago Altear, já está disponível para venda. O Lago Altear será composto por cinco edifícios, dos quais nesta altura já se encontram para comercialização dois edifícios, com 101 apartamentos e sete espaços de comércio.

O projeto Altear, que deverá ser composto por 10 edifícios residenciais, tem uma área total de construção de 126.426 metros quadrados (m2), sendo 84.217 m2 acima do solo, e engloba 536 apartamentos com tipologias que vão do T1 a T5 e 11 com uma área bruta privativa de 66.012 m2, e 11 lojas, com uma área bruta privativa de 4.705 m2.

O preço médio do metro quadrado dos apartamentos será de "cerca de 2.700 euros", devendo os apartamentos T1 ter um preço de aproximadamente 250 mil euros, enquanto os T4 deverão ter um preço a partir de 600 mil euros e os T5 deverão rondar os 900 mil euros.

Em comunicado, os quatro sócios-gerentes da Solyd, Gonçalo Cadete, João Cardão, João Paula Santos e Tiago Belo, referem que "o Altear vem enriquecer a cidade de Lisboa. Este é um novo centro residencial de referência, que procura garantir uma melhor qualidade de vida às famílias. Construído para responder às suas maiores necessidades de conforto e habitação é um projeto diferenciador com uma relação qualidade-preço muito atrativa nos dias de hoje".

(Notícia corrigida com alteração dos preços dos T5)