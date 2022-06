“Propostas ao Governo serão muito mais fáceis com a maioria absoluta”, diz Rios Amorim

Rios Amorim acredita que sem questões de ideologia presentes, e com o empenho global para que o país cresça a outro ritmo, estão reunidas as condições para colaborar com o Executivo na implementação de medidas.

“Propostas ao Governo serão muito mais fáceis com a maioria absoluta”, diz Rios Amorim









