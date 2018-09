Propostas pela CGD em Espanha rondam os 250 milhões de euros

As propostas apresentadas para a compra da unidade da Caixa Geral de Depósitos em Espanha rondam os 250 milhões de euros, avança o jornal espanhol Vozpópuli. Uma oferta que fica muito longe do valor de referência para a operação de 500 milhões de euros.

Duarte Roriz/Correio da Manhã

O Governo português tem em cima da mesa três ofertas pela Caixa Geral de Depósitos (CGD) em Espanha. E as propostas do Abanca, Cajamar e Cerberus rondam os 250 milhões de euros, de acordo com fontes citadas pelo espanhol Vozpópuli.

Das três entidades na corrida ao Banco Caixa Geral, a que oferece mais dinheiro é o norte-americano Cerberus. Contudo, é a proposta cujas condições são menos atractivas, refere a publicação. Além disso, acrescenta o jornal, não agrada muito ao banco central de Espanha e ao Banco Central Europeu (BCE) o facto de a instituição financeira ficar nas mãos de um fundo.



Por isso, e de acordo com as mesmas fontes, o Abanca foi o que fez a melhor oferta pelo Banco Caixa Geral, reforçando o que já tinha sido avançado pelo Cinco Días na semana passada. Contactada pelo Negócios, a CGD não faz comentários.

O Cinco Días adiantou ainda que os fundos próprios do Banco Caixa Geral ascendem a 514 milhões de euros, e que este seria o valor de referência para a operação. Mas fontes financeiras garantiram que as ofertas seriam bastante mais baixas do que os 500 milhões de euros. Ou seja, o valor deve situar-se entre os 250 milhões e os 300 milhões de euros, como foi agora avançado.

O Vozpópuli refere ainda que o Governo e o Société Générale, que está a assessorar o Executivo, devem tomar uma decisão nos próximos dias. E, caso a proposta avance, definir depois as condições deste acordo.