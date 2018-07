Protocolo com autarquia garante festival Alive em Oeiras por mais cinco anos

Empresa promotora do festival Alive - Everything is New - garante espaço para o festival por mais cinco anos.

A Câmara Municipal de Oeiras aprovou um protocolo com a promotora Everything is New para a realização do festival Alive no concelho por mais cinco anos, anunciou o presidente da autarquia.





Recordando que a parceria, "que não é conjuntural, mas estratégica", entre a autarquia e a promotora "vem de há 12 anos", Isaltino Morais referiu que "ainda na semana passada o município de Oeiras aprovou um novo protocolo por mais cinco anos".





"Nos próximos cinco anos estaremos todos aqui", disse o autarca numa conferência de imprensa de balanço da 12.ª edição do Alive, que decorreu na área de imprensa do recinto, no Passeio Marítimo de Algés, defendendo que "esta situação vem dar estabilidade à realização deste festival".