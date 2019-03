Já o antigo vice-presidente garantiu que "quem decidiu avançar com este protocolo foram Bruno de Carvalho e André Geraldes": "Confirmo que assinei o contrato com o Batuque. Este é um contrato de colaboração como têm outros clubes. Um dos objetivos era ter acesso a informação local de jogadores jovens. São contratos genéricos que pagam o trabalho de prospeção. Quem decidiu avançar com este protocolo foram Bruno de Carvalho e André Geraldes em sintonia com o departamento de scouting do Sporting. Estranho que Frederico Varandas não tenha mostrado esse contrato. Se não fossem esses jogadores, seriam outros. O valor pago pelo Sporting podia ser descontado numa eventual transferência acordada com o Batuque. Há ainda uma outra cláusula: o Batuque podia comprar um jogador a outro clube e esse jogador ia parar ao Sporting."



Bruno de Carvalho em silêncio



Bruno de Carvalho foi confrontado pela CMTV com o teor da reportagem e recusou prestar quaisquer comentários sobre tema.

André Geraldes e Carlos Vieira entraram em contradição relativamente ao protocolo assinado entre Sporting e Batuque . Na reportagem da CMTV sobre o tema, os dois antigos dirigentes leoninos deram testemunhos que, em parte, chocam um com o outro no que respeita à responsabilidade pelo protocolo."Soube inicialmente do projeto do protocolo mas não tive qualquer intervenção a partir daí. Não conheço qualquer um dos jogadores e desliguei-me desse processo. Soube à posteriori da liquidação do alegado protocolo, quando já nem estava no Sporting. Verifiquem quem assinou e quem autorizou o protocolo", afirmou o ex-team manager verde e branco ao canal do 'Correio da Manhã'.