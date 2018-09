Próxima etapa do grupo Vila Galé será "sonho africano"

Depois do Brasil, o único país para onde o grupo Vila Galé já internacionalizou o seu negócio, as atenções do grupo hoteleiro centram-se em África. Moçambique e Cabo Verde são vistos como mercados interessantes. Já Angola não entusiasmou o presidente do grupo, Jorge Rebelo de Almeida.