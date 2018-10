PS contra passagem do serviço da Fertagus para a CP

PCP, Bloco de Esquerda e Verdes querem o fim da concessão da Fertagus e integração do serviço na CP, enquanto CDS e PSD defendem um novo concurso para o comboio da ponte. O PS só promete esforços para que Fertagus seja incluída no passe único.

Bruno Simão/Jornal de Negócios

O deputado do PS André Pinotes Batista defendeu esta quinta-feira no Parlamento, no debate sobre o projecto de resolução apresentado pelo PCP pelo fim da concessão da Fertagus e a integração do serviço ferroviário Lisboa/Setúbal na CP, que essa possibilidade iria criar "perniciosos perigos" para a empresa pública.



O socialista salientou que o Tribunal de Contas numa auditoria já reconheceu que "existe virtude" neste contrato de concessão do comboio da ponte ao grupo Barraqueiro, salientando que as queixas relacionada com bilhética são 4% e que há paz social na empresa.



"Apesar da natureza não ser aquela que defenderíamos há que valorizar", afirmou André Pinotes Batista, que prometeu "todos os esforços para a Fertagus ser incluída no passe único de Lisboa, que entre concelhos irá custar no próximo ano um máximo de 40 euros.



No debate, PCP, Verdes e Bloco de Esquerda saíram em defesa do fim da concessão da Fertagus, que termina no final de 2019. Bruno Dias, (PCP), José Luís Ferreira (PEV) e Heitor de Sousa (BE) salientaram designadamente que a empresa pratica preços mais elevados do que outras linhas da Área Metropolitana de Lisboa e que está fora do passe intermodal, frisando ainda os encargos suportados até agora pelo Estado, na ordem dos 100 milhões.



Já o CDS e o PSD realçaram que a empresa "presta um bom serviço" e é "financeiramente saudável". Hélder Amaral (CDS) defendeu, por isso, que o Governo abra um novo concurso para esta concessão. E Carlos Silva (PSD) afirmou que se aproveita a revisão do contrato para incluir a Fertagus no passe intermodal.