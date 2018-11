PS quer alterar cobrança da taxa de ocupação do subsolo

O partido socialista quer avançar com as alterações à lei necessárias para alterar a cobrança da taxa de ocupação do subsolo, realizada apelos municípios através da factura do gás.

O PS quer rever o quadro legal da taxa de ocupação do subsolo em vigor, de forma a fixar limites da repercussão da mesma na factura dos consumidores. Já o PAN quer que sejam as empresas operadoras das infra-estruturas a pagar, uma medida já prevista no Orçamento do Estado de 2017 mas que nunca chegou a avançar.





As propostas de alteração ao Orçamento do Estado foram apresentadas esta sexta-feira. E no que toca ao partido socialista, a ideia passa por o Governo proceder, "até final do primeiro semestre de 2019, à revisão do quadro legal enquadrador da taxa de ocupação do subsolo em vigor, nomeadamente em matéria de repercussão das taxas na factura dos consumidores".





Esta alteração legislativa deverá passar pela fixação de um limite mínimo e máximo indicativo do valor das taxas de ocupação do subsolo por parte dos municípios, "atendendo aos princípios da objectividade, proporcionalidade e não discriminação", lê-se no documento.