PSA: “Governo cumpriu o compromisso”

O grupo PSA em Portugal mostrou-se esta quinta-feira "muito satisfeito" com a com a decisão do Governo de alterar a classificação de veículos para efeitos de aplicação das taxas de portagem, alargando a Classe 1 a veículos com altura ao primeiro eixo inferior a 1,30 metros.





Ao Negócios, fonte oficial do grupo em Portugal salientou que "o Governo cumpriu o compromisso de fazer evoluir o sistema de portagens", algo que a PSA reivindicou este ano ao Executivo de forma a manter o investimento no país.