Fonte oficial da empresa tinha indicado ao Negócios, em setembro, que a fábrica de Mangualde espera fechar o ano com cerca de duas mil unidades produzidas do Opel Combo. Então, a PSA estimava que no primeiro mês de produção a Opel representasse 5% dos veículos saídos da fábrica, um valor que deverá aumentar para 12% em novembro e em dezembro.



A partir do próximo ano, as previsões da PSA de Mangualde apontam para que a marca germânica tenha um peso de 15%.



A totalidade dos 112 Opel Combo em versão ligeiro de passageiros foram exportadas, enquanto que nos comerciais ligeiros as exportações somaram 154 unidades, o que representa 60%. Assim, para o mercado português foram canalizados 102 veículos Opel.



A empresa reiterou ao Negócios que planeia terminar o ano com "cerca de 78.000 unidades produzidas", o que constitui um novo máximo absoluto, batendo por larga margem o recorde de 64.065 veículos fabricados em 2007. Nos primeiros dez meses do ano, a PSA de Mangualde soma 64.436 unidades produzidas, o que já constitui um máximo histórico para a produção anual da empresa.

A fábrica de Mangualde do grupo PSA fechou outubro com 375 veículos produzidos da marca Opel. Estas são as primeiras unidades da marca alemã produzidas em Portugal desde o fecho da fábrica na Azambuja, em finais de 2006, quando a Opel ainda pertencia à General Motors.O grupo francês liderado por Carlos Tavares iniciou a produção do Opel Combo em Mangualde em setembro, com sete unidades a saírem das linhas de montagem. Em outubro, a fábrica produziu 112 unidades na versão de ligeiros de passageiros e 256 veículos comerciais ligeiros deste modelo. As 368 viaturas da marca alemã representaram 4,7% da produção da fábrica de Mangualde no mês passado.