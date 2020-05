PSA de Mangualde retoma atividade esta quarta-feira

A fábrica de Mangualde do grupo PSA vai retomar a laboração esta quarta-feira, 6 de maio, de forma progressiva, ainda com turnos reduzidos. A fábrica suspendeu a atividade a 18 de março, indicou esta segunda-feira a empresa em comunicado. Na quarta-feira serão iniciados os trabalhos de preparação nas unidades de ferragem e pintura e a partir de quinta-feira estarão ativas todas as áreas de produção.





"

Desde a paragem da nossa fábrica, implementámos um protocolo de medidas sanitárias reforçadas nas nossas instalações, que foi elaborado com o apoio dos serviços médicos do Groupe PSA, e enriquecido com a contribuição dos representantes dos Trabalhadores. Graças a este esforço coletivo, validado pela auditoria realizada no dia 6 de abril, podemos retomar a produção no Centro de Mangualde, de forma gradual e segura. No dia 6 de maio terão início os trabalhos de preparação nas unidades de ferragem e pintura, e, a partir de 7 de maio, estarão em laboração todas as áreas de produção", refere José Luis Alonso Mosquera, diretor da PSA de Mangualde, citado no comunicado.



A PSA de Mangualde somou 18.079 veículos produzidos no primeiro trimestre, uma quebra homóloga de 9,6%, apesar da redução de 40% sofrida em março. Em abril a fábrica esteve encerrada, pelo que a queda na produção nos primeiros quatro meses do ano cifra-se em 30,7%.



O regresso à atividade será feito inicialmente apenas com um turno, estando previsto o alargamento a um segundo turno numa fase posterior e, mais tarde, o regresso do terceiro turno.



A fábrica portuguesa, a segunda maior produtora de veículos do país, implementou um extenso protocolo de medidas de segurança para assegurar a retoma da actividade. Adicionalmente, a empresa decidiu que a produção só seria retomada após a cadeia de fornecedores estar em funcionamento, para evitar quebras no aprovisionamento, e a reabertura do comércio automóvel, o que acontece esta segunda-feira em Portugal.



No ano passado, a PSA de Mangualde atingiu um recorde de produção de 77.606 veículos.



A fábrica do grupo francês será a terceira a retomar atividade em Portugal, depois da Autoeuropa, que reabriu a 27 de abril, e da Fuso no Tramagal, que retomou esta segunda-feira a produção.