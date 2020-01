PSA e Total aliam-se para produzir um milhão de baterias por ano

Patrick Pouyanne, CEO da petrolífera francesa





O projeto conta com apoios públicos de França, Alemanha e da União Europeia, tendo a Comissão Europeia aprovado em dezembro 3,2 mil milhões de euros em ajudas estatais de sete países para projetos de investigação e desenvolvimento no setor das baterias, incluindo o projeto da PSA e Total. A Total indicou que os apoios públicos ao projeto ascendem a 1,3 mil milhões de euros durante a fase de desenvolvimento.



"Precisamos de andar rapidamente. Os nossos clientes pedem baterias elétricas porque existe procura na Europa. Temos de lançar a fase industrial de produção das baterias em 2023/2023 em França e na Alemanha, com a Opel", referiu Pouyanne.



A fase inicial prevê uma fábrica de grande dimensão para produção de 8 gigawatt hora (GWh) inicialmente, que, mais tarde, será reforçada para 24 GWh.



Uma segunda fábrica de igual capacidade será construída na Alemanha. A tecnologia para as baterias será desenvolvida pela Saft, subsidiária da Total.



"Estou convicto de que este projeto, com o nosso parceiro Total/Saft, irá criar um 'player' de referência no desenvolvimento e produção de baterias para automóveis elétricos na Europa", afirmou Carlos Tavares, CEO da PSA, citado num comunicado.



O mercado europeu de veículos elétricos deverá atingir cerca de 400 GWh em 2030, o que corresponde a 15 vezes mais do que os níveis atuais e que se traduzirá em mais de sete milhões de veículos.

O grupo PSA e a Total criaram uma "joint-venture", a Automotive Cell Company (ACC), para a produção de baterias para automóveis elétricos. O objetivo é alcançar uma produção anual de um milhão de baterias em 2030 e o investimento estimado ascende a cinco mil milhões de euros, revelou esta quinta-feira"[Um milhão de baterias] representa cerca de 10 a 15% do mercado e irá exigir cinco mil milhões de euros de investimento. É uma aposta muito importante", referiu Poyanne no lançamento de uma linha-piloto do projeto no sudeste de França.