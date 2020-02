PSA revela lucros recorde mas CEO alerta para "período darwiniano" na indústria automóvel

O grupo PSA surpreendeu os analistas pela positiva na apresentação de resultados, mas a mensagem não foi de que se antevissem facilidades para a indústria automóvel, pelo contrário. O desempenho do grupo apenas o deixa numa posição mais vantajosa para a "era darwiniana" que se aproxima, diz o CEO, o português Carlos Tavares.





Os lucros do grupo PSA aumentaram 13,2% para os 3,2 mil milhões de euros, atingindo um novo recorde. O grupo registou receitas de 74,7 mil milhões de euros, 1% acima das conseguidas no ano anterior e ligeiramente acima das estimativas dos analistas da Refinitiv.



Ao mesmo tempo, a margem operacional atingiu um recorde de 8,5% e o resultado operacional, que ascendeu aos 6,3 mil milhões de euros, foi suportado pelo crescimento da divisão automóvel. A empresa atribui este nível de rentabilidade a um "mix de produtos positivo e à contínua redução de custos, apesar dos impactos das taxas de câmbio e do aumento dos custos de matérias-primas", lê-se no comunicado enviado às redações.



O CEO acrescentou ainda que o processo de fusão com a Fiat deverá estar concluído nos próximos 12 a 15 meses e diz não ter "qualquer razão para acreditar que existam problemas regulatórios" a servir de obstáculo.



No que toca às metas ambientais, Carlos Tavares afirmou-se "absolutamente certo" de que o grupo conseguiria atingir as metas de emissão de CO2 a que se propôs para o ano de 2020. "Estamos prontos para a transição energética e todas as equipas estão focadas em oferecer uma mobilidade limpa, segura e acessível para os clientes", diz o CEO, no comunicado.



As nuvens no horizonte