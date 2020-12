PSD exige que Governo envie plano de reestruturação da TAP ao parlamento

O requerimento foi entregue na mesa da Comissão de Economia, enquanto decorria a audição parlamentar do ministro das Infraestruturas e da Habitação precisamente sobre o plano de reestruturação da TAP."É imprescindível que o parlamento não fique privado dos seus mecanismos de acompanhamento e fiscalização. É inacreditável que o ministro venha ao parlamento e se permita a ousadia de se dirigir aos deputados numa audição sobre o plano sem dar a conhecer à Assembleia mais do que 'slides' que foram apresentadas nas reuniões dos grupos parlamentares", criticou.Por essa razão, os deputados do PSD pediram ao Governo que "no mais curto espaço de tempo" envie à Comissão o plano que está a ser objeto de negociação com a Comissão Europeia."O ministro disse que se os portugueses pagam, mandam. Mas como é que mandam se os seus representantes nem conseguem conhecer as razões da conta que lhes está a ser pedida e do futuro da companhia?", questionou Cristóvão Norte.Também o CDS-PP já fez hoje idêntico pedido ao Governo.O Governo entregou na quinta-feira o plano de reestruturação da TAP à Comissão Europeia, que, segundo detalhou o ministro na sexta-feira, prevê o despedimento de 500 pilotos, 750 tripulantes de cabine, 450 trabalhadores da manutenção e engenharia e 250 das restantes áreas.O plano prevê, ainda, a redução de 25% da massa salarial do grupo e do número de aviões que compõem a frota da companhia, de 108 para 88 aviões.