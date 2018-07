PSD quer que Governo obrigue TAP a corrigir problemas nos voos para as ilhas

O PSD entregou esta sexta-feira dois projectos de resolução na Assembleia da República, um no sentido da normalização das ligações aéreas da TAP para as regiões autónomas e o outro para que sejam estudadas as condições de operação do aeroporto da Madeira.



No primeiro, os social-democratas pretendem que o Parlamento recomende ao Governo que promova com urgência junto da TAP a normalização das ligações aéreas com as regiões autónomas e a prestação de assistência adequada aos seus passageiros, residentes e turistas.



No projecto de resolução, salientam que "milhares de madeirenses, açorianos e turistas continuam a ser afectados pelos sucessivos cancelamentos de voos da companhia aérea portuguesa", lembrando que a situação á mereceu um voto de protesto do Governo Regional da Madeira junto do conselho de administração da TAP.



"Sendo as ligações aéreas a principal via de mobilidade de passageiros entre as regiões autónomas e o exterior e sendo o Governo da República o accionista maioritário, a obrigação e responsabilidade de exigir da administração da TAP a atribuição de prioridade ou no mínimo de não discriminação dos destinos nacionais é máxima", afirmam.



"O cancelamento constante por invocadas ‘questões operacionais’ que incluirão a ‘falta de pessoal’ como é referido por alguns operadores, acaba por favorecer outros destinos internacionais em detrimento das regiões autónomas o que é absolutamente incompreensível e inaceitável", apontam ainda.



Esta semana no Parlamento, o deputado do PSD Paulo Neves referiu que nos últimos sete meses a TAP cancelou 70 voos para a Madeira, afectando 10 mil residentes e turistas.



Num outro projecto de resolução, os social-democratas pretendem recomendar ao Governo que promova junto da Autoridade Nacional da Aviação Civil (ANAC) o estudo da optimização da operacionalidade do aeroporto Cristiano Ronaldo.

Lembrando que a ligação aérea à Madeira têm "vindo a ser particularmente condicionada pelas alterações climatéricas que têm afectado também aquela zona", os deputados do PSD salientam que "os condicionamentos verificados com origem nos ventos acima dos limites estipulados, atingiram, em pouco mais de um trimestre, praticamente os valores registados em todo o ano de 2017".



Uma situação que, acrescentam, tem "repercussão directa ao nível dos custos, que por sua vez as companhias aéreas repercutem nos preços dos bilhetes".



Em seu entender, impõe-se "um novo estudo, que actualize os pressupostos de funcionamento, e que garanta a sua operacionalidade com respeito absoluto pelos parâmetros de segurança recomendáveis e exigíveis".