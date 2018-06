PSD questiona Governo sobre "abandono de mediação de conflitos" na Petrogal

Em declarações à Lusa, a deputada do PSD Carla Barros afirmou este sábado, 16 de Junho, que "no início da próxima semana o grupo parlamentar entregará na Assembleia da República uma questão dirigida ao ministro do Trabalho", Vieira da Silva, para perceber os motivos que o levaram a abandonar a mediação das negociações que decorriam entre a empresa e a Comissão Sindical.

"Vamos também solicitar uma reunião à administração da empresa, [para] perceber efectivamente o que se passa", disse Carla Barros, que esteve reunida com trabalhadores da refinaria de Matosinhos, distrito do Porto, no final da tarde de sexta-feira, juntamente com os deputados Virgílio Macedo e Germano Rocha.