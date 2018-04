PwC obriga SAG a agravar prejuízos para 13,8 milhões de euros

No exercício de auditoria e revisão de contas, foram determinadas imparidades adicionais nas contas da SAG, que resultaram numa deterioração dos resultados face ao que tinha sido já divulgado.

A certificação de contas da SAG, a cargo da PwC, ditou um agravamento dos prejuízos relativos a 2017 inicialmente apresentados, segundo indicou a empresa do ramo automóvel em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"O resultado líquido consolidado de 2017 atribuível à SAG Gest foi um prejuízo de 13,8 milhões de euros, o que representa um agravamento de 3,9 milhões de euros em relação ao valor do resultado líquido não auditado, negativo em 9,8 milhões de euros reportado em 6 de Março de 2018", assinala o comunicado.

Este novo valor foi aprovado esta segunda-feira, 30 de Abril, na reunião do conselho de administração da SAG Gest, presidido por João Pereira Coutinho. Números diferentes dos avançados há um mês.

"Em resultado dos trabalhos de auditoria e de revisão de contas, foram identificadas algumas situações cujo reconhecimento alterou o valor dos resultados consolidados de 2017, em relação aos resultados não auditados de 2017", explicou a empresa. O prejuízo de 2016 tinha sido de 1,2 milhões.

Não só o prejuízo é mais grave como houve menos proveitos do que os projectados. "O volume de negócios consolidado de 2017 foi 619,7 milhões de euros, menos 1,0 milhões do que o valor não auditado reportado em 6 de Março. Esta redução resultou da identificação de imparidades no valor dos apoios relativos à actividade comercial de 2017".

Esta identificação de imparidades não foi única nas contas da SAG Gest, dona da SIVA - que importa as marcas Audi, Skoda e Volkswagen. Houve imparidades adicionais de mais 4 milhões, que fizeram com que o EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) consolidado se fixasse em 2,7 milhões, menos 5 milhões do que o inicialmente reportado.

"Estas alterações provocaram, ao nível da demonstração da situação patrimonial consolidada da SAG Gest em 31 de Dezembro de 2017, uma redução do valor das dívidas a receber de terceiros (Eur 5,0 milhões), para além das alterações que resultam do efeito destas correcções ao nível da estimativa de impostos, não se tendo alterado o valor da dívida líquida consolidada", explica a empresa.





Na divulgação de resultados de 2017, a SAG Gest tinha já revelado que a sua administração "está a desenvolver, em conjunto com as marcas representadas da SIVA, um plano de reposicionamento do seu negócio, de forma a inverter a actual situação e a garantir a sustentabilidade deste grupo de empresas e, em consequência, o seu acesso às fontes de financiamento necessárias para a sua actividade".