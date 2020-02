Quadriciclo elétrico da Citroën deve chegar a Portugal no final deste ano

A Citroën apresentou esta quinta-feira um mini-carro elétrico, designado AMI, que não requer carta de condução. O veículo, classificado como quadriciclo, é produzido em Marrocos e custará 6.900 euros em França, onde as vendas deverão arrancar em junho.

Fonte oficial da PSA indicou ao Negócios que "Portugal está identificado como um mercado que tem potencial para o AMI". Assim, "após verificar o enquadramento legal e avaliar a estratégia comercial", o grupo liderado por Carlos Tavares espera começar a vender o veículo no mercado nacional "no final deste ano".



O preço em Portugal ainda não foi determinado, refere a mesma fonte.





O veículo tem apenas 2,41 metros de comprimento – menos 30 centímetros do que um Smart – e capacidade para transportar duas pessoas. A autonomia do AMI é de 70 quilómetros, estando vocacionado para um público "jovem e urbano". O veículo tem uma velocidade máxima de cerca de 46 quilómetros/hora e demora três horas a ser carregado numa tomada doméstica.

O novo veículo poderá ser comprado online, nos concessionários do grupo e em locais com que a PSA estabeleça parcerias - por exemplo, no caso de França, a rede de lojas da FNAC.

O AMI também poderá ser utilizado como solução de mobilidade em plataformas de "car-sharing", constituindo-se "uma alternativa às scooters e trotinetas", defende a fonte da PSA Portugal.

Em França, o veículo poderá ser alugado por 19,99 euros por mês.

Em Portugal já são vendidos quadriciclos elétricos semelhantes, como é o caso do Renault Twizy.