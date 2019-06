Não poucas vezes uma intenção de compra de um automóvel começa por uma pesquisa no Google. Uma busca iniciada, apenas, com um "carros novos". As marcas têm, por seu lado, de fazer pela vida, tornando-se relevantes )

Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para Assinantes Negócios Premium Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês