Quanto cobram os bancos nacionais nas suas principais contas

Contas à ordem

Bankinter e bancos online não cobram comissão de manutenção. No Montepio, tem de receber ordenado.



Poucas isenções nas contas à ordem



Apenas o Bankinter, o Banco CTT e os bancos online (ActivoBank, BiG e Best) não cobram aos seus clientes a comissão de manutenção de conta. No Montepio, também pode conseguir esta isenção se domiciliar o ordenado, caso contrário pagará 5,20 euros (incluindo imposto do selo) por mês. Nas principais instituições financeiras a operar em Portugal, este encargo supera os cinco euros por mês, sendo que a este custo acrescem outros como as transferências.