Quantos dias tem de trabalhar um português para comprar o iPhone XS?

A 12 de Setembro, a Apple apresentou a nova gama do seu smartphone, incluindo as versões iPhone XS e iPhone XS Max, bem como um modelo mais barato, o iPhone XR, que apenas será colocado à venda em Outubro.



O site Picodi analisou os preços oficiais do iPhone XS na versão 64 Gb e os dados oficiais do salário médio em 42 países e calculou quantos dias de trabalho são necessários para comprar o smartphone da marca fundada por Steve Jobs.



Em Portugal, o valor encontrado foi de 26,8 dias. Este número tem por base o preço de venda do iPhone XS, de 1.179 euros, e o salário médio em 2017, que se fixou em 1.158 euros brutos e 925 euros líquidos. Os portugueses têm de trabalhar mais dez dias do que os espanhóis para comprar o novo iPhone.



A Suíça é o país onde é necessário trabalhar menos dias para comprar o novo smartphone: apenas 5,1 dias. Segue-se o Luxemburgo, com 6,9 dias.



Os EUA surgem em sexto na lista, com 8,4 dias de trabalho necessários.



Nas Filipinas são necessários 156,6 dias de trabalho para comprar o iPhone XS, o valor mais elevado entre os 42 países analisados.



No Paquistão esse valor é de quase três meses de trabalho (88,6 dias), enquanto na China, um mercado muito importante para a Apple, o número de dias necessários é de 50,5.