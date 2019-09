Quantum Pacific Group passa a deter 85% da SAD do Famalicão

O Famalicão, líder da I Liga portuguesa de futebol, anunciou nesta quarta-feira que o grupo Quantum Pacific fortaleceu a posição na SAD do emblema nortenho, passando a deter 85% do capital social do organismo.

"O Quantum Pacific Group aumentou a sua participação no capital social da SAD do FC Famalicão. A Quantum Pacific está entusiasmada com o projeto e fortaleceu ainda mais a sua posição, detendo agora 85% do capital social da SAD do FC Famalicão, com os restantes 15% a ficarem na posse do FC Famalicão - clube", pode ler-se no comunicado publicado pelo Famalicão.