Quartel da Graça reabre como hotel de 5 estrelas em 2022

O Quartel da Graça, em Lisboa, vai abrir ao público no final de 2022 como um hotel de 5 estrelas, na sequência da assinatura, esta tarde, do contrato de concessão, no âmbito do Programa Revive, com o grupo Sana.

Foi esta terça-feira assinado com o grupo Sana o contrato de concessão do Quartel da Graça, em Lisboa, no âmbito do Programa Revive, anunciou o Gabinete do ministro de Estado, da Economia e Transição Digital.

No passado dia 18 de outubro, a Secretaria de Estado do Turismo tinha já anunciado que o grupo Sana era o vencedor do concurso, tendo então a concessão sido formalizada hoje.

O investimento previsto é de 30 milhões de euros e a renda anual é de 1,79 milhões de euros. A abertura está prevista para o final de 2022. A unidade hoteleira de cinco estrelas terá 120 quartos.



O Quartel da Graça foi o imóvel do programa Revive, que concessiona património degradado e devoluto do Estado para ser explorado em atividades turísticas, que mais interesse despertou, tendo recebido 13 candidaturas, sete das quais passaram à segunda fase. As condições previam a concessão por 50 anos e o pagamento de uma renda anual mínima de 332,6 mil euros, valor largamente superado pela proposta vencedora.