Quarto de hotel mais caro dos EUA custa 75.000 por dia

Construído em 1927, este icónico hotel do Upper East Side, em Nova Iorque, passou por uma grande reforma de 2006 a 2009. O histórico exterior não foi tocado, mas toda a estrutura interna do edifício foi substituída, com interiores projectados pelo famoso designer Jacques Grange. Popular entre os moradores da cidade por causa do seu restaurante Jean-Georges e do salão de beleza Frédéric Fekkai, e entre as celebridades como ponto de encontro, o prédio ganhou um novo atractivo com a cobertura.

Localizado no 16.º e no 17.º andar, o espaço interior de cerca de 930 metros quadrados, também com projecto de Grange, oferece cinco quartos, quatro lareiras, seis casas-de-banho e dois bares. A sala, com um pé direito de cerca de 8 metros, fica na torre do canto do edifício e é grande o suficiente para ser transformada num grande salão de dança. No exterior, há um terraço de cerca de 230 metros quadrados com vista para o Central Park.

Embora a cobertura não seja nova, esta é a primeira vez que está disponível para alugar. "Antes de a pintura da reforma secar tínhamos alguém interessado em alugá-la como apartamento, por isso nunca foi anunciada, nem mesmo no site", diz Olivier Lordonnois, gerente-geral do Mark Hotel, à Bloomberg. "Uma família alugou-a por 16 meses e agora está finalmente pronta para os hóspedes." Lordonnois diz que a família recebeu um desconto no preço devido à duração da estadia.

Comodidades especiais

Embora as comodidades do Mark Hotel incluam serviço de quarto 24 horas do Jean-Georges, engraxadores da John Lobb, um veleiro de 21 metros disponível para aluguer, bicicletas de cortesia e triciclos para alugar, Olivier oferece algo um pouco mais pessoal para os hóspedes da cobertura. "Os nossos hóspedes neste espaço são chefes de Estado, empresários muito abastados e celebridades, e não precisam ter um Bentley à disposição 24 horas por dia, sete dias na semana, porque normalmente trazem os seus próprios seguranças ou os seus próprios carros", explica.

Por isso, Lordonnois e a sua equipa trabalham com o hóspede (ou com os assistentes) para entender o que realmente poderá impressioná-los. Pode ser uma garrafa de vinho ou de saquê rara. Se um hóspede estiver interessado em astronomia, um telescópio será montado no terraço. "Dá muito mais trabalho para nós encontrar estas coisas especiais, mas são certamente mais genuínas", diz o responsável sobre o factor surpresa específico da suite. "Obviamente, o alojamento é incrível, mas, além disso, os pequenos detalhes têm que combinar com tudo. Esse é o nosso trabalho: encontrar essas coisinhas."

Por que construir uma suíte tão grande? Para gerar burburinho e poder ostentar, naturalmente, diz Lordonnois, "mas também, do ponto de vista das vendas, ela diminui a nossa quantidade de quartos e aumenta a taxa geral de ocupação", o que não aconteceria se fossem quartos separados. A taxa de ocupação da cobertura actualmente oscila em torno de 50%, diz.





