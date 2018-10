Que casa consegue comprar nestas cidades com 300 mil euros?

Um estudo da imobiliária Century 21, citado pelo Le Figaro, compara as superfícies de imóveis que podem ser comprados em 35 cidades de 26 países com um orçamento de 300 mil euros. Lisboa surge na 19.ª posição entre as cidades mais caras, seguida de perto pelo Porto, que ocupa o 21.º lugar.

De acordo com o estudo, que limitou a análise a mercados onde a Century 21 está presente, 300 mil euros permitem comprar uma villa de 600 metros quadrados (m2) na Cidade do Cabo, na África do Sul. Já em Londres, a cidade mais cara do ranking, o mesmo dinheiro apenas possibilita a compra de um estúdio de 18 m2.

Entre as cidades mais caras, para além de Londres, figuram as norte-americanas Nova Iorque (20 m2) e San Francisco (28 m2), Paris (31 m2) e Munique (35 m2).

Em Lisboa, com aquele orçamento é possível adquirir um apartamento de 85 m2, enquanto no Porto a área sobe para 97 m2.

Os preços em Lisboa são ligeiramente mais baratos do que em Montreal, no Canadá, onde os 300 mil euros permitem comprar uma casa com 84 m2, e Praga (80m2). Algo surpreendentemente, os preços na capital portuguesa são idênticos aos da capital da Eslováquia, Bratislava, e superiores aos de cidades como Bruxelas (100 m2), Sydney (114 m2) ou Dubai (120 m2).

As cidades mais baratas, para além da Cidade do Cabo, são Tirana, a capital albanesa, onde 300 mil euros permitem comprar um imóvel com 500 m2 e a Cidade do México (219 m2).