A Caixa Económica Montepio Geral apresentou um crescimento de 21% dos resultados líquidos no primeiro semestre, em que o lucro ascendeu a 15,8 milhões de euros, que comparam com os 13 milhões de um ano antes.





"É um resultado ainda modesto, é um valor baixo, todavia positivo", comentou o presidente do Montepio, em conferência de imprensa esta quinta-feira, 27 de Setembro, que teve lugar em Lisboa.