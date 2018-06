Queda do movimento de mercadorias nos portos nacionais acentua-se no arranque do ano

Os dados do INE sobre a actividade dos transportes mostram que as mercadorias movimentadas nos portos e por meio ferroviário desceram no primeiro trimestre. Também o crescimento da actividade aeroportuária voltou a desacelerar.

Bruno Simão

Nos primeiros três meses deste ano, foram movimentadas nos portos nacionais 21,4 milhões de toneladas de mercadorias, o que traduz uma quebra de 9,8% face ao mesmo período do ano passado, revela o Instituto Nacional de Estatística (INE) esta segunda-feira, 25 de Junho. Prolonga-se, assim, a tendência de decréscimo na movimentação de carga nos portos portugueses, depois da descida de 6,6% registada no final do ano passado.

O porto de Sines, responsável por quase metade das mercadorias movimentadas (48,1%), registou um decréscimo de 17,8% para 10,3 milhões de toneladas, e o porto de Leixões teve uma quebra de 4,6%, que interrompeu a tendência de aumento verificada desde o primeiro trimestre de 2017.

Pelo contrário, Aveiro e Setúbal registaram subidas de 10,4% e 3,6%, respectivamente, enquanto em Lisboa o movimento de mercadorias pouco oscilou, com um aumento de 0,1%.

Também as mercadorias transportadas por modo ferroviário registaram uma diminuição de 1,5%, totalizando 2,5 milhões de toneladas, ao passo que o transporte rodoviário apresentou um crescimento de 0,1% com um total de 41,3 milhões de toneladas. A justificar esta subida ligeira está essencialmente o aumento de 8,4% do tráfego internacional, já que o tráfego nacional diminuiu 1,5%.

Crescimento da actividade aeroportuária desacelera

Entre Janeiro e Março deste ano, as aterragens de aeronaves (voos comerciais) nos aeroportos nacionais cresceram 7% para 43,7 mil, o que traduz um abrandamento face à subida de 8% registada nos últimos três meses do ano passado.

Também a subida do número de passageiros abrandou de 12,5%, no quarto trimestre, para 11,9% no arranque deste ano, para um total de 10,6 milhões.

O aeroporto de Lisboa concentrou 56,8% dos passageiros movimentados neste período, com um total de 6 milhões, apresentando o maior crescimento entre os principais aeroportos: 15,9% (a mesma variação que no trimestre anterior).

Ao contrário do transporte aéreo, o número de passageiros nos transportes ferroviário e fluvial aumentou.

No primeiro trimestre de 2018, contabilizaram-se 4,3 milhões de passageiros em transporte fluvial (um crescimento de 1,6%), dos quais 4,16 milhões no rio Tejo, ou seja, 96,3% do total.

No transporte ferroviário, o acréscimo foi de 3,3% para 35,3 milhões de passageiros, prolongando-se a tendência positiva iniciada no terceiro trimestre de 2014.