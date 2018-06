A denúncia abrange, igualmente, todos os elementos do Conselho Directivo do clube leonino.

Deu entrada na Procuradoria Geral da República, através do Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP, uma denúncia anónima contra o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho.A notícia, avançada pelo jornal A Bola, garante que a denúncia diz respeito ao alegado pagamento de quotas em atraso a sócios para que estes votassem, na assembleia-geral do próximo sábado, a favor da sua continuidade.Segundo a publicação, esta queixa - que está a ser investigada pelas autoridades - abrange todos os elementos do Conselho Directivo e poderá incidir sobre milhares de euros.